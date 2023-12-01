巨人の小林誠司捕手が１日、大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１億円から７０００万減の３０００万円でサインした。減額制限を大幅に超える、７０％ダウンとなった。（金額は推定）「悔しいシーズンでしたね」と今季を振り返った小林。１０年目の今季は１軍にフル帯同するも、２１試合の出場で１安打にとどまり、打率・１２５、０本塁打０打点。スタメンは２試合のみで、大城卓が正捕手の座を確固たるものとし