ボクシングの元世界ヘビー級３団体統一王者のマイク・タイソン氏（５７）に殴られた米国人男性が３５万ポンド（約６５００万円）の損害賠償を要求している。英紙「サン」によると、米サンフランシスコ発フロリダ行きのフライトで、メルビン・タウンゼントさんは同乗したタイソン氏に記念撮影をお願いし、拒否されるもしつこく要求。すると、イライラを募らせた元王者はタウンゼントさんを何度も殴打した。この際に負傷し、記憶