ハマスが解放した人質の移送準備を行う赤十字の隊員ら＝１１月２８日、パレスチナ自治区ガザ地区南部ラファ/AFP/Getty Imagesワシントン／ドバイ（ＣＮＮ）イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスの停戦延長交渉は１１月３０日、期限切れ直前までもつれ込んだ。ハマスは数時間にわたり、停戦延長の条件となる女性と子ども計１０人からなる解放予定の人質リストを提出しなかった。停戦７日目への延