アマプラことAmazon で配信される2025年12月のラインナップが到着した。 THE RIVERでは洋画・海外ドラマファンに向けて、洋画など海外作品のみをピックアップして一覧でご紹介する。 2025年12月 映画（海外） 2025年12月1日（月）・『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』 ＊見放題独占配信・『喜びの商人たち ～NYクリスマスツリー商戦～』（The Merchants Of Joy／アメリカ）＊午後5時から独占配信