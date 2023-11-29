【連載】Z世代のトレンド研究「Z世代」は、日々どんな情報に注目し、トレンドを追っているのか。テテマーチ(東京都目黒区)マーケティング研究室「lookey(ルーキー)」のプロジェクトリーダー・川又潤子さんが、Z世代メンバー（同社定義：1995年から2010年生まれ）と共に、はやりのヒト・モノ・コトを取材。人気の秘訣をZ世代の視点で分析し、伝えていく。「映えないSNS」と呼ばれる、「BeReal（ビーリアル）」。10代〜20代の女性100