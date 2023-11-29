今年の秋ドラマ（10月期）の"ワースト争い"は篠原涼子（50）主演の『ハイエナ』（テレビ東京系）がぶっちぎりそうだ。篠原にとって地上波連ドラの主演は2020年6月期の『ハケンの品格』（日本テレビ系）以来約3年ぶり。ただ、2年前に親権を放棄して離婚した後に発覚した不倫疑惑のダメージは想像以上に大きかったようだ。世帯視聴率は2％前後をウロウロ……。「篠原の主演はもうキツいかな……」と悲観的な言葉を口にする芸能関係