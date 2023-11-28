想定外の妊娠…！でもすぐには踏み切れない理由が―…主人公・花子には付き合って約半年の恋人・太郎がいます。体調が悪い日が続くことが気になり、妊娠検査をしてみたらなんと陽性反応が…！太郎に妊娠のことを打ち明けると、太郎はすぐさま結婚・出産の準備に取りかかろうと話します。太郎が結婚に向けて前向きになってくれたことは嬉しい反面、花子にはどうしてもすぐに結婚・出産する気になれない理由があったのです…！このお