東京都内のホテルで8月に15歳の少女にみだらな行為をしたとして、都青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された高木聡一朗容疑者（37）について名古屋区検は28日、同罪で名古屋簡裁に略式起訴した。簡裁は同日付で、罰金40万円の略式命令を出した。高木容疑者は大手芸能事務所・サンミュージック所属の俳優として活動していたが、愛知県警が逮捕・送検したと発表した16日付で契約を解除された。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 24時間TV寄付金着服 存続危機か
- 2. 硫黄島「異常なスピード」で変化
- 3. 一等地に空き店舗 ヤバすぎる訳
- 4. さすまたで応戦「推奨できない」
- 5. 「iOS 17.1.1」重大なバグが発生
- 6. 「高木さん」実写化 10年後描く
- 7. 言えない…小学生男子から性加害
- 8. 箱根駅伝の走者 エグい報酬格差
- 9. ひとりが白目剥いた高額飛行機代
- 10. 南野陽子の逮捕夫「嫁は金ヅル」
- 1. 硫黄島「異常なスピード」で変化
- 2. 一等地に空き店舗 ヤバすぎる訳
- 3. さすまたで応戦「推奨できない」
- 4. 安土桃山時代の刀を所持 逮捕
- 5. 動画の人物は自分 辻元氏が謝罪
- 6. タオル原因 父親蹴られ意識不明
- 7. ゴーン氏窮地? 豪邸から退去命令
- 8. 勘違いで使用 著作権侵害で賠償
- 9. 小室さん夫妻が「行方不明」に?
- 10. 池田大作氏が総理を断念した理由
- 1. 答弁でスマホ使用 河野氏に注意
- 2. 政府クラウドに初の日本企業、さくらイ…
- 3. 首相、馳知事発言に対応考える
- 4. 一目惚れした男性逮捕 衝撃理由
- 5. 辻元議員の「メガネ」発言に批判
- 6. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 7. 「責任持つ政治家か」 桜井よしこ氏が…
- 8. 憲法改正を諦めない!? 安倍晋三前首相…
- 9. 学校の「通知表」今後なくなる?
- 10. 日ベトナム、安保協力を拡大 両首脳、…
- 1. ガザで四肢切断の子 推計900人
- 2. パリ市長 Xは「巨大な下水道」
- 3. 川に白い泡…印のヤバいゴミ問題
- 4. 韓国女優ヌーブラ露出の放送事故
- 5. ウ軍「ロシアに多大な損害」
- 6. 米男性の腸に無傷のハエを発見
- 7. 北「衛星でホワイトハウス撮影」
- 8. プーチン氏への「直訴」呼びかけ
- 9. 露軍の死傷率 侵攻後で最高か
- 10. 事故で体が真っ二つに ブラジル
- 1. 箱根駅伝の走者 エグい報酬格差
- 2. 部下が幻滅「叱り方」の3大NG
- 3. LINEヤフー「すき」を突かれたか
- 4. 幸せを感じるために必要な年収
- 5. 突然口に指突っ込まれ…女性呆然
- 6. 独身の持ち家と賃貸 どちらが得?
- 7. Fランより高卒で就職の方が良い?
- 8. LINEヤフーに攻撃 韓国のIT経由
- 9. すき家 牛丼70円引きカード発売
- 10. 毎年恒例 ホットケーキまん発売
- 1. 「iOS 17.1.1」重大なバグが発生
- 2. Amazonのイヤホンが62%OFFに
- 3. パスタなど飲食料が最大58%オフ
- 4. AirPodsなどイヤホン 最大62%off
- 5. Adobeなどソフトが最大35%オフ
- 6. Googleドライブ 一部データ消滅?
- 7. 実は若者も多い 踏み間違い事故
- 8. エアコン 温度上げる前の節電法
- 9. Amazon Fire TV 起動直後に広告
- 10. ブラックフライデー 人気商品は?
- 1. 安樂智大の疑惑 有名な話だった?
- 2. 田尾氏「安樂は自由契約になる」
- 3. 163億円FWと比較「三笘は5億円」
- 4. ベストナイン賞選外「なんでや」
- 5. C・ロナが自ら得たPK返上 話題に
- 6. 巨人・高木が引退「やり切った」
- 7. 274億円「最強投手」が急転落
- 8. 楽天が納会中止 安樂の疑惑影響
- 9. 久保建英の争奪戦 マンCも参戦へ
- 10. カージナルス 山本争奪から撤退
- 1. 24時間TV寄付金着服 存続危機か
- 2. 「高木さん」実写化 10年後描く
- 3. ひとりが白目剥いた高額飛行機代
- 4. 南野陽子の逮捕夫「嫁は金ヅル」
- 5. 草なぎ剛のサブウェイ注文が話題
- 6. 池田氏の葬儀 久本雅美の憔悴姿
- 7. 購入者嘔吐 水野美紀の夫ら謝罪
- 8. 席譲って貰えない嘆きにSNS共感
- 9. 西本はるか 現在の職業を明かす
- 10. 女子会での飲食店料を明かし物議
- 1. 仲間になって驚いた敵キャラ1位
- 2. 義家族「育ちが悪い」一言で逆転
- 3. 夫の単身赴任先に妹 疑心暗鬼に
- 4. 結婚考え直すべき 男の特徴指摘
- 5. 「浮気」のボーダーライン5つ
- 6. 習い事をマネ ママ友の迷惑行為
- 7. 誰もいないのに会話する息子
- 8. 悲劇のヒロインぶる 彼女に呆れ
- 9. 1時間以上遅刻も逆ギレ 衝撃理由
- 10. DAISO 自慢したくなるアイテム