東京都内のホテルで8月に15歳の少女にみだらな行為をしたとして、都青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された高木聡一朗容疑者（37）について名古屋区検は28日、同罪で名古屋簡裁に略式起訴した。簡裁は同日付で、罰金40万円の略式命令を出した。高木容疑者は大手芸能事務所・サンミュージック所属の俳優として活動していたが、愛知県警が逮捕・送検したと発表した16日付で契約を解除された。