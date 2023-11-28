［ドバイ／エルサレム２８日ロイター］ - イスラム組織ハマスの幹部は２７日夜、人質解放を女性・子ども以外に広げる内容の新たな停戦協定を目指していたと明らかにした。ハマスとイスラエルは、２７日まで４日間の戦闘休止を２日延長することで合意した。ハマス幹部はアルジャジーラに対し「イスラエルが向こう２日間に（合意を）順守することを期待する。われわれは、女性や子ども以外にの交換可能な他のカテゴリーを含