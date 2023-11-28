静岡県の川勝平太知事は２８日の定例記者会見で、ＪＲ東海がリニア中央新幹線静岡工区工事の水問題対策として進める「田代ダム取水抑制案」を県としても受け入れる方向で調整する考えを示した。これにより、リニア新幹線建設工事の障壁となている大井川の水問題が、決着に向け大きく前進することになる。川勝知事は会見で、ＪＲ東海の「田代ダム取水抑制案」について「（県の専門部会で）スキームとして妥当だという意見があり、そ