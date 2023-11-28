11月19日、アメリカのマイアミ空港で従業員が飛行機から“車椅子“を降ろす様子を捉えた映像が、物議を醸しています。米・ブティジェッジ運輸長官：これはまったく許容できません。我々は捜査を行います。アメリカの運輸長官も即座に反応、憤りをあらわにしています。車椅子が空中で回転し地面に…批判が殺到映像には傾斜を使ったスロープのようなものを使って従業員が、荷物を地上に降ろしている作業を捉えています。スロープの上