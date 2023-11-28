大阪府警の西成署員がロマンス詐欺事件に関わった疑いが強まったとして、佐賀県警が２８日、詐欺容疑で事情を聴いていることが捜査関係者への取材でわかった。容疑が固まり次第、逮捕する方針。捜査関係者によると、署員はロマンス詐欺に使われる口座の名義を貸していた疑いなどが持たれているという。