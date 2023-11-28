首都圏唯一の商業炉で、半径30キロ圏に全国の原発で最多の約92万人が暮らす日本原子力発電東海第二原発（茨城県東海村、出力110万キロワット）。30キロまで避難が必要になるのはどんな状態で、影響はどこまで広がるのか？茨城県が公表した東海第二原発の放射性物質の拡散予測図。事故の想定や風向きなどを変えた計22通りを日本原子力発電が試算した茨城県は28日、そんな事故が起きると放射性物質がどれくらい拡散するかの予測