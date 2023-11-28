交際している２０代の男性教諭になりすまし、男性が勤務する中学校の生徒の個人情報を交流サイト（ＳＮＳ）に投稿したなどとして、大阪府警は２８日、名誉毀損（めいよきそん）と偽計業務妨害の疑いで、大阪府の会社員、伊藤更紗（さらさ）容疑者（２７）を逮捕した。「全く身に覚えのないことです」と容疑を否認している。逮捕容疑は、９月１０日〜１３日、男性と同棲（どうせい）する大阪府内のアパートの一室で４回にわたって、