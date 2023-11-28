北朝鮮の朝鮮中央通信は28日、北朝鮮が21日に打ち上げた軍事偵察衛星について金正恩（キムジョンウン）総書記が報告を受け、衛星が撮影した米ワシントンのホワイトハウスやペンタゴン（米国防総省）などの画像を確認した、と報じた。実際の画像は公開されていない。同通信によると、金氏は27日午前と28日未明、衛星の運用を担当する国家航空宇宙技術総局平壌総合管制所から、25日から28日までの「運用準備状況」について報告を