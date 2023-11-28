アメリカ北東部バーモント州で、パレスチナ系の男子大学生3人が銃で撃たれて重傷を負った事件で、逮捕された白人の男が無罪を主張しました。逮捕されたジェイソン・イートン容疑者（48）は25日、見ず知らずのパレスチナ系男子大学生3人に、突然銃を発砲して殺害しようとした疑いが持たれています。被害者の3人は名門ブラウン大学などに通う20歳の学生で、感謝祭の休暇に合わせて実家近くを散歩していたところ事件に巻き込ま