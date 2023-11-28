西武・源田壮亮内野手（３０）が２８日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸３億円でサインした。昨オフに５年契約を結び、今季がその１年目だった。今年は３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場し、世界一に貢献。だが大会中に右手小指骨折の負傷に見舞われ、１軍合流は５月下旬となり１００試合の出場で打率・２５７、０本塁打、２２打点だった。守備では６年連続ゴールドグラブ賞を