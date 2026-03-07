全23室のスモールラグジュアリーホテル「SOWAKA」「SOWAKA」外観今回ご紹介する「SOWAKA（そわか）」は京都の祇園に位置する宿です。街並みに溶け込んだ外観は油断すると通り過ぎてしまいそう。「SOWAKA」本館客室「SOWAKA」は100年以上もの歴史をもつ老舗料亭を活用・再生した本館と、モダンジャパニーズを基調とする新館からなる、全23室のスモールラグジュアリーホテルです。京阪本線の衹園四条駅から徒歩約10分、八坂神