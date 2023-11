OpenAI DevDayに登壇した際のサム・アルトマン氏 Image: OpenAI 二転三転、これで収束か?OpenAIが、先週CEOを解任されたサム・アルトマン氏の復活をXで発表しました。「私たちは、サム・アルトマンがOpenAIにCEOとして復帰することで大筋合意しました。詳細はこれから詰めるべく協力しています」と発表にはあります。We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return t