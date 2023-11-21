大阪府富田林市で2022年6月、2歳の女児が自宅のベビーサークル内で熱中症で死亡した事件で、女児の手足を粘着テープで縛ってサークルに閉じ込めたとして、保護責任者遺棄致死と逮捕監禁の罪に問われた桃田貴徳被告（52）の裁判員裁判の第3回公判が21日、大阪地裁堺支部であった。亡くなった小野優陽（ゆうは）ちゃんの祖母で、桃田被告と内縁関係だった小野真由美被告（47）=同罪で起訴=の証人尋問が行われた。事件が起きた家庭