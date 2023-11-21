２１日の衆院予算委員会では、２０２５年大阪・関西万博についても質疑が行われた。公明党の伊佐進一衆院議員は会場建設費が２回の増額で当初の１・９倍に膨らんだ問題を巡り、「当初の計画が相当ずさんだったのではないか」と述べ、政府や大阪府市に責任があるとの認識を示した。伊佐氏は、１回目の建設費増額の理由が、来場者の「日よけ」などにするための大屋根（リング）や、トイレの設置などだったことを批判。万博の運営主体