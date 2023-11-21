「プール熱」が冬に異例の流行です。厚生労働省などによりますと、12日までの1週間に報告された1医療機関あたりの「咽頭結膜熱」、いわゆる「プール熱」の全国の患者報告数は過去最多となる「3.23人」でした。25の都道府県で警報基準レベルとされる「3.0人」を超えています。プール熱は子どもを中心に高熱や喉の痛み、結膜炎などの症状が出るアデノウイルスによる感染症です。アルコール消毒が効きにくい特徴があります