知的障害者らが入所する大阪府高槻市の障害者支援施設「三島の郷」で、入所者に重傷を負わせたとして逮捕された元施設職員の堤正和容疑者（39）=同市=について、大阪府警は21日、別の入所者に対する暴行の疑いで再逮捕し、発表した。「日時などは覚えていないが、暴行したことは間違いない。他の入所者にも暴行した」という趣旨の供述をしており、高槻署は捜査を続けるという。署によると、堤容疑者は8月20日午前11時半ごろ、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. SNS流行語大賞 ノミネート30語
- 2. イチロー氏割った窓 高校で展示
- 3. リニア巡り県庁が「知事外し」か
- 4. りんごちゃん激変にファン衝撃
- 5. Amazonビッグセール 注目商品は?
- 6. 佳子さまの語彙力 宮内庁の反応
- 7. 人気AV女優 巨大マグロ一本釣り
- 8. 岩井の18歳差婚 周囲ピリ付く訳
- 9. 女子アナ 港区タワマンで半同棲?
- 10. 韓国選手団の塩対応に中国激怒
- 1. イチロー氏割った窓 高校で展示
- 2. リニア巡り県庁が「知事外し」か
- 3. 佳子さまの語彙力 宮内庁の反応
- 4. ひき逃げ事件 生きたまま遺棄か
- 5. 関東中心に「ガチ中華」が急増か
- 6. ひろゆき氏 高須院長と「激論」
- 7. 駅まで徒歩10分が2時間 不満の声
- 8. 市職員が尻触る「前にも触った」
- 9. 大麻クッキーで吐き気 数人搬送
- 10. みかじめ料めぐり暴力団を提訴
- 1. 副業FXで2千万円大損 地獄の末路
- 2. 清掃員が資産5億円超え 人生逆転
- 3. 内閣支持率24% 発足から最低更新
- 4. 池田大作氏が芸能人に与えた影響
- 5. 日キルギス首脳、「中央アジア＋日本」…
- 6. 万博入場料に物議「HP見ろ!」
- 7. 堀江氏 羽生結弦の現状に私見
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 財源の3分の2は借金、基金に4兆円 今…
- 10. 「高額」批判の海外視察から帰国、香川…
- 1. 北朝鮮タワマン「名古屋超え」か
- 2. インドでUFO? 空港業務3時間中断
- 3. 15兆円「夢の島」が閑古鳥 海外
- 4. ツバメ暴れ飛び謎の大量死 中国
- 5. 幼く見える妻 夫は批判気にせず
- 6. 「ユダヤ・ロビー」の実態を解説
- 7. 最もセクシー 選ばれたのは57歳
- 8. 引越しで子犬捨てる 韓国SNS怒り
- 9. 北朝鮮のハマス式奇襲に韓国懸念
- 10. 息子にゲームで負け額にタトゥー
- 1. 日本一高い超高層ビルが開業へ
- 2. オープンAI 従業員9割が退社表明
- 3. トラック運転手が稼げると再注目
- 4. OpenAIのCEO 衝撃解任騒動の裏側
- 5. 「コーラで歯が溶ける」は本当?
- 6. BIGMOTOR 全従業員に緊急動画か
- 7. メールのCCはNG? 謎マナーを検証
- 8. BIGMOTOR パワハラ姿勢変わらず?
- 9. BIGMOTOR 金融庁の「聴聞」欠席
- 10. OpenAI社員 取締役会の辞任要求
- 1. Amazonビッグセール 注目商品は?
- 2. 22日からAmazon製品が最大67%OFF
- 3. YouTube見れるTV 25980円から
- 4. YouTubeの広告 短縮する拡張機能
- 5. ポケモンのイヤホンケースが上陸
- 6. AIが差別発言 サービス終了へ
- 7. 3台の接続機器を簡単に切替えられる！…
- 8. 【明日から】Amazonブラックフライデー…
- 9. SB電話障害が復旧 障害は3日連続
- 10. 赤字に白横線の標識 意味はなに?
- 1. 韓国選手団の塩対応に中国激怒
- 2. 大谷にエンゼルス残留の可能性?
- 3. 日ハムのエースチア卒業 SNS衝撃
- 4. 女子高生がビキニ挑戦 生活密着
- 5. 大谷の動画内に女性 ファン騒然
- 6. イチロー氏の窓破壊 意外な反響
- 7. 選手酷使が深刻「FIFAウイルス」
- 8. 17歳ドラ1の大胆すぎる入寮拒否
- 9. 落合博満氏 息子のLINEに即返信
- 10. 元木氏 漢字読めず疲弊した過去
- 1. SNS流行語大賞 ノミネート30語
- 2. りんごちゃん激変にファン衝撃
- 3. 人気AV女優 巨大マグロ一本釣り
- 4. 岩井の18歳差婚 周囲ピリ付く訳
- 5. 女子アナ 港区タワマンで半同棲?
- 6. タイパ重視? 新聞読む若者増加か
- 7. 15歳の時に寮で大麻 発言が波紋
- 8. hideさん墓前の供え物に注意喚起
- 9. ジャンポケ斉藤 衝撃のみそぎ
- 10. さんま 型破りな服で披露宴参列
- 1. 身長低いアピ女 イケメンが一言
- 2. トイレから強烈な匂い…子に呆然
- 3. 娘に違和感 夫の真っ黒事情発覚
- 4. 友人からきた年賀状 驚愕の真実
- 5. 息子「おしっこ」渋滞で地獄絵図
- 6. 一時売上9割減…BAKEの生存戦略
- 7. ウザい「マウント女」の対処法
- 8. まぶたのピクピク 放置してもOK?
- 9. 発想に脱帽 ダイソー感動グッズ
- 10. 後に知った「元夫の行動」に恐怖