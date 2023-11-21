知的障害者らが入所する大阪府高槻市の障害者支援施設「三島の郷」で、入所者に重傷を負わせたとして逮捕された元施設職員の堤正和容疑者（39）=同市=について、大阪府警は21日、別の入所者に対する暴行の疑いで再逮捕し、発表した。「日時などは覚えていないが、暴行したことは間違いない。他の入所者にも暴行した」という趣旨の供述をしており、高槻署は捜査を続けるという。署によると、堤容疑者は8月20日午前11時半ごろ、