11月18日に死去が公表された、創価学会の池田大作名誉会長。「週刊文春」は今回、池田氏が香峯子（かねこ）夫人と結婚した際の「秘蔵写真」を独占入手した。【秘蔵写真】池田大作氏の結婚時の集合写真を見る池田大作氏©時事通信社撮影されたのは1952年5月。当時の池田氏は、2代目会長の戸田城聖氏を右腕として支える立場。一方の香峯子夫人は創価学会のエリート一族の娘だった。写真を保管していた年配の元学会関係者が