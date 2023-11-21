　ＹＡ−ＭＡＮにＫＯ負けを喫した朝倉未来（ＲＩＳＥ提供）デイリースポーツ

朝倉未来の引退示唆は「KO負け後のあるある」川尻達也が持論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 19日にKO負けを喫した朝倉未来が試合直後に引退を示唆した件
  • 川尻達也が20日にXを更新し、KO負け後の「あるある」だと説明した
  • 翻意の可能性もあり「あまり騒がず優しく見守ってあげるのがベスト」とした
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