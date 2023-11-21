泥酔した女性に性的暴行を加えたとして、準強制性交等罪に問われた元・同志社大アメリカンフットボール部員4人に対する判決が21日、京都地裁であった。川上宏裁判長は「被害者の性的自由を蹂躙（じゅうりん）する相当に卑劣で悪質なものと言うほかない」とし、4人に懲役3年6カ月（求刑懲役5年）を言い渡した。4人は片井裕貴（22）、山田悠護（22）、牧野稜（23）、浜田健（23）の各被告。昨年5月21日明け方、片井被告の自宅で