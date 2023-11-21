森保ジャパンで注目される選手の?酷使問題?が、世界でも深刻化して批判の的になっている。日本代表では欧州組の過密日程や長距離移動による負担が話題となっている。１１月の活動では代表発表後にＭＦ三笘薫（ブライトン）など負傷離脱が続出し、１６日のミャンマー戦後にはＭＦ鎌田大地（ラツィオ）も腰痛で離脱した。そうした状況を受けて主力の定期的な招集見送りやベストメンバー不要論などが高まっているが、他国でも代