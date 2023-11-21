2013年に創業し、チーズタルト専門店として全国に名を揚げたBAKE。その後、アップルパイの『RINGO』、バターサンドの『PRESS BUTTER SAND』など、次々とヒットブランドを生み、5年で国内外100店舗を突破。コロナ禍には売上9割減の窮地に追い込まれたが、直ちにECを展開するなどして、目まぐるしくトレンドが入れ替わるスイーツ業界で、10年間生き残ってきた。その軌跡をBAKE INC.の山田純平CEOに聞いた。【画像】全部BAKEって知