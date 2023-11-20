ジーン・マケンジー、ソウル特派員韓国の尹錫烈（ユン・ソンニョル）大統領は12日、アメリカのロイド・オースティン国防長官を公邸での夕食会に招いた際、「（イスラム組織）ハマスの戦術に似た」奇襲攻撃を含む、北朝鮮からのあらゆる種類の攻撃に警戒するよう、オースティン氏に促した。ハマスが10月7日にパレスチナ自治区ガザ地区との境界を越えてイスラエル側へ侵入し、残忍な攻撃を実行して以降、韓国の政治家や国防幹部らは
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