■ダンロップフェニックストーナメント最終日（19日、宮崎・フェニックスカントリークラブ7042ヤード、パー71）今回が記念すべき50回目の大会となるダンロップフェニックス。12アンダーの首位でスタートした杉浦悠太（日本大学4年）が最終日、4バーディ2ボギー1ダブルボギーのトータル12アンダーで優勝。大会史上初、史上7人目の国内男子ツアーでのアマチュア優勝となった。優勝インタビューではプロ宣言を表明した。最終日、最
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