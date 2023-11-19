■ダンロップフェニックストーナメント最終日（19日、宮崎・フェニックスカントリークラブ7042ヤード、パー71）今回が記念すべき50回目の大会となるダンロップフェニックス。12アンダーの首位でスタートした杉浦悠太（日本大学4年）が最終日、4バーディ2ボギー1ダブルボギーのトータル12アンダーで優勝。大会史上初、史上7人目の国内男子ツアーでのアマチュア優勝となった。優勝インタビューではプロ宣言を表明した。最終日、最