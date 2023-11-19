東京を中心に保育所運営を⾏う株式会社さくらさくみらい（東京都千代田区） は、従業員の髪型の規定の撤廃に伴い、保育所勤務職員1042人および保育所利用者（保護者）1663人を対象にアンケートを実施しました。その結果、利用者の7割強、職員の約8割が「髪色の自由化に賛成」したことが分かりました。【写真】「当店は従業員の髪色、ネイル、自由です」。首都圏にあるスーパーの取り組み調査は2023年8月（職員）と2023年9月