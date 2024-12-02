¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¾®µÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ØÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×1Week¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×1Week¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï¡¢ÍËÆüËè¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï³ÆÍËÆü£¶¼ïÌÜ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡££±¼ïÌÜ¤Î»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç£±Æü£³Ê¬¤Ç¹Ô¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö