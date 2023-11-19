巨人は18日、オリックスから国内フリーエージェント（FA）権を行使した山崎福也投手（31）と大阪市内で入団交渉を行った。吉村禎章編成本部長（60）に加え、阿部慎之助新監督（44）も同席し、熱意を伝えた。球団は4年総額10億円規模の大型契約を提示したとみられ、補強ポイントである左の先発投手獲得へ、最大限の誠意を示した。直接出馬で猛アタックをかけた。阿部監督は、午前中から大阪市内で行われた山崎福との入団交渉に