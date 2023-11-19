DeNAで1年契約を終えたバウアーの去就決定が、来年2月の春季キャンプ期間までずれ込む可能性が浮上した。球団は残留交渉に全力を注いでおり、これまで萩原龍大チーム統括本部長も「DeNAにしかできないクリエーティブな提案をしている」と話しているが一方で「彼は元々MLBに戻ることを前提にウチにきている」とも明言。メジャー復帰が最優先の右腕の動きを注視するため、仮に残留となっても正式に決まるまでには時間がかかりそ