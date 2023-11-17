もうお金を払えない……そう追い詰められたときの選択肢のひとつが自己破産。その4人に1人は高齢者だといいます。低年金、それに伴う生活苦が主な原因といわれていますが、多くの年金がもらえる元エリートだからといって「老後破産」とは無縁とは言い切れません。その理由についてみていきます。自己破産を迎える4人に1人は「高齢者」裁判所の「司法統計月報（速報値）令和5年度9月度」によると、全地裁で新たに受理された破産事件