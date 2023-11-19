【サンパウロ共同】ブラジル・リオデジャネイロで17日に行われた米国の世界的人気歌手テイラー・スウィフトさんのコンサート会場で観客の女性（23）が倒れて病院に搬送されたが死亡した。現地メディアが報じた。ブラジルは記録的な熱波に襲われ、リオは当時体感温度約60度にも達していたといい熱中症が原因の可能性がある。