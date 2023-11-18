２３日に原作、脚本、監督を手掛けた最新映画「首」の公開を控える北野武監督（７６）が１８日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）にＶＴＲ出演した。同番組に昨年３月まで１３年に渡って出演していた北野監督は「今は土曜の夜はどう過ごしてますか？」と聞かれると「土曜の夜はね。ＴＢＳに向かって塩まいてるね。『視聴率、落ちろ！落ちろ！』ってね」と毒舌を全開に。「いずれ
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