元ソフトバンク、巨人の松田宣浩氏（40）が自身のYouTube「熱男魂！！」を更新。現役18年の中で対戦して「ヤバい」と思った投手ベスト3を挙げた。3位は同学年の沢村賞右腕、金子千尋投手。「多彩な変化球を投げる。今（投手の）球種が増えたが、先駆けとなったのは金子選手じゃないかな」と、豊富な球種を理由に挙げた。2位は松坂大輔投手。松田氏の入団1年目が松坂氏のメジャー移籍直前のシーズンだった。「唸ってたよね。