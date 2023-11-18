インドではカジノおよびオンラインカジノが盛んで、「ポーカーをプレイしてその勝ち分で稼ぐ」ことで生計を立てるプロポーカープレイヤーも多く存在しています。2018年から2021年までポーカーで生計を立てていた人物が、成功していたポーカーのキャリアを捨てて一般企業に就職した理由を語っています。Farewell to the felt | Quitting the full-time Poker scene - Team-BHPhttps://www.team-bhp.com/forum/shifting-gears/273208
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 羽生結弦が離婚 8月に結婚発表
- 2. 「日本一接客態度が悪い店」人気
- 3. DAZN退会手続き 酷すぎると物議
- 4. 池田大作氏死去 創価の名誉会長
- 5. インコ「アツイ」火事知らせ生還
- 6. 「きのこの山」イヤホンを商品化
- 7. 羽生のスピード離婚 指摘に反論
- 8. ギャル曽根の妊娠 業界は困惑?
- 9. 下着見え興奮 エロ研究員の狂気
- 10. セブン「セルフ式の紅茶」展開へ
- 1. DAZN退会手続き 酷すぎると物議
- 2. 池田大作氏死去 創価の名誉会長
- 3. ギャル曽根の妊娠 業界は困惑?
- 4. 下着見え興奮 エロ研究員の狂気
- 5. 売春「大久保組」の女性が急増か
- 6. 山手線 一部区間で2日間終日運休
- 7. 駅まで10分のはずが…退場が地獄
- 8. 宝塚劇団員 口々に「心底絶望」
- 9. 宝塚 4人聞き取り辞退が「炎上」
- 10. 皇族の「極秘メール」誤り流出か
- 1. 米政府、日本へのトマホーク400発の売…
- 2. ギフト代に9千万円 自民が9割超
- 3. 大阪のホテル高騰か「クソ高い」
- 4. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 5. 優勝パレード、万博PRに？ 「政治利用…
- 6. 東京都内で自民からの保守層離れ深刻 …
- 7. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 8. 資産35億円もクレカ審査NG 訳は
- 9. 江東区長選、東京都部長が立候補へ 自…
- 10. 日中首脳会談 予定の1時間超え 岸田総…
- 1. インコ「アツイ」火事知らせ生還
- 2. キットカット5万個 米で行方不明
- 3. 日本ウイスキー 5600万で英落札
- 4. 日中関係が再び険悪化 原因は
- 5. 遺体を見せ物にした戦闘員死亡か
- 6. ウクライナ 徴兵逃れ2万人出国か
- 7. 岸田首相 韓会談に遅刻した事情
- 8. エドが「使用済み」寄付 批判も
- 9. マスク氏が物議 反ユダヤに賛同
- 10. 米5歳双子 喧嘩し片方が兄弟刺殺
- 1. セブン「セルフ式の紅茶」展開へ
- 2. 投資好きの父 NISA口座残し死去
- 3. 65歳で貯蓄2千万 老後破産の恐れ
- 4. 新紙幣が日本人をより貧乏にする
- 5. チャットＧＰＴ「オープンＡＩ」のアル…
- 6. 退職金「分割受取」にして後悔
- 7. 私人逮捕系YouTuber支持される訳
- 8. 宝塚幹部の会見「嫌悪」の正体
- 9. バブル時代の価値要求に20代あ然
- 10. 新NISA 腹落ちする正しい運用法
- 1. 「きのこの山」イヤホンを商品化
- 2. きのこの山 完全無線イヤホン化
- 3. BOSE最新イヤホンがお買い得に
- 4. Apple Xでの広告掲載を一時休止
- 5. 1ヶ月半で1万フォロワー超の美女「藤原…
- 6. Google カレンダーで全てのタスクとタ…
- 7. エレコム4年ぶりのトラックボール式マ…
- 8. ブラウザ上でデバッグするときに使える…
- 9. 数量限定！丸源ラーメン、クーポン付き…
- 10. Amazonが2024年から自動車販売へ
- 1. 羽生のスピード離婚 指摘に反論
- 2. 選手語るNBAの魅力 もう夢の世界
- 3. サッカー名門 66人大量転校騒動
- 4. 大谷 犬に放った一言が新名言に?
- 5. 羽生離婚 海外も速報する衝撃度
- 6. 井上尚弥 練習相手が「化け物」
- 7. 侍J試合 牽制ブーイングが物議
- 8. 【インタビュー】河村勇輝が語るNBAの…
- 9. 羽生結弦の離婚 関係者の心境は
- 10. 北朝鮮 あまりに愚かなファウル
- 1. 羽生結弦が離婚 8月に結婚発表
- 2. GACKTコイン大暴落で大損 怒り
- 3. ROLANDの店 全店舗でツケ禁止へ
- 4. 神田正輝 旅サラ欠席「体の…」
- 5. 「愛は勝つ」KANさん死去 61歳
- 6. カズレーザーの失望に共感の嵐
- 7. 百恵さん次男が引退? 意味深投稿
- 8. 羽生結弦が離婚 決断に同情の声
- 9. アンガ山根 新種の昆虫を発見
- 10. 作者急逝の漫画 TVアニメ化決定
- 1. 不倫15年 50代女性に衝撃の事実
- 2. 65歳と知り驚きの男性有名人1位
- 3. 爆売れ? ユニクロの大人気ニット
- 4. 高級品好きママ友 一言で赤っ恥
- 5. 浮気かと…彼氏のスマホ見て後悔
- 6. ユニクロのバズりセーターがお得
- 7. 26歳でレスに…妻語る当時の心境
- 8. 実は引退宣言していた有名人
- 9. 私食べてない 割り勘渋るママ友
- 10. 「浮気しやすい男性の口癖」1位