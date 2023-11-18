巨人を退団した中田翔内野手が１８日、ジャイアンツ球場へ荷物整理に訪れ、決断理由と感謝の思いを語った。中田は１５日に複数年契約を合意の上で解除。昨オフ、３年の複数年契約を結ぶ際に、契約の見直しや破棄ができるオプトアウトの条項を付与しており、２年の契約期間を残しての退団となった。オプトアウトを行使した理由について言及。「本当に最後の最後まで考えた。ほんとにこの巨人がすごく大好きだったので、ぎりぎ