【AFP＝時事】オーストラリアのリチャード・マールズ（Richard Marles）国防相は18日、日本の排他的経済水域（EEZ）内で今週負傷した豪海軍のダイバーについて、中国艦がソナー（水中音波探知機）の音波を照射したことが原因である「可能性が高い」と述べ、中国の行動は「危険でプロらしさに欠ける」と非難した。マールズ氏によれば、豪海軍のフリゲート「トゥーンバ（HMAS Toowoomba）」は、国連（UN）制裁の履行確保の支援に当