［オタワ１４日ロイター］ - カナダのトルドー首相は１４日、パレスチナ自治区ガザで行われている「女性、子ども、乳児の殺害」を終わらせなければならないと述べた。イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの衝突が起きた先月以来、最も激しいイスラエル批判となった。先月にハマスがイスラエル南部を攻撃して１４００人が死亡し、２００人以上を人質に取ったことを受け、カナダはイスラエル