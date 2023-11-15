［オタワ１４日ロイター］ - カナダのトルドー首相は１４日、パレスチナ自治区ガザで行われている「女性、子ども、乳児の殺害」を終わらせなければならないと述べた。イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの衝突が起きた先月以来、最も激しいイスラエル批判となった。先月にハマスがイスラエル南部を攻撃して１４００人が死亡し、２００人以上を人質に取ったことを受け、カナダはイスラエル
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マック手出せず 東京で異常事態
- 2. 語彙力が不足? 佳子さま発言波紋
- 3. フェラーリに「バカ」の傷 怒り
- 4. 大谷 エ軍との1年30億円契約拒否
- 5. 手数料不要の500円玉貯金に感嘆
- 6. 一部の大谷批判に堀江氏「バカ」
- 7. 実物と写真違う スシローに批判
- 8. マツダ新型車「斬新ニンマリ顔」
- 9. 「進行性の病が判明」俳優が決断
- 10. 都外に転居 小1息子が衝撃の一言
- 1. マック手出せず 東京で異常事態
- 2. 「進行性の病が判明」俳優が決断
- 3. 「逆走」繰り返し注意も3台衝突
- 4. 牛丼店で店員暴行? 会計時に激高
- 5. クソ野郎ばかり 町長発言に怒り
- 6. 川勝知事の虚偽 暴くのに一苦労
- 7. 100年前の拳銃1丁&実弾4個所持か
- 8. 園児にタイヤ直撃 直前の映像?
- 9. タイヤが園児直撃 走行中になぜ?
- 10. 宝塚パワハラ 新証拠出る可能性
- 1. 万博建設費 大阪市民1.9万円負担
- 2. 宝塚歌劇団「新理事長」を発表
- 3. 男が女風呂侵入 橋下徹氏が批判
- 4. 堀江氏 前科「消えてた」と報告
- 5. 神田財務副大臣更迭、首相が山口氏に陳…
- 6. 奈良給食に「ダルシムのカレー」
- 7. 共産「共闘再構築」明記 来年の党大会…
- 8. 「日米韓の戦略的連携求められる」と上…
- 9. 岸田首相、１５日訪米＝政府発表、ＡＰ…
- 10. BMの保険代理店登録取り消しへ
- 1. 「卑猥」海外誕生日ケーキに衝撃
- 2. 母親を10年介護「早く逝って」
- 3. サグラダ・ファミリア 4塔が完成
- 4. 日本の制服 中国人が買い漁る訳
- 5. 中国で男性溺死 衝撃事件が拡散
- 6. 宅配料理を食べられ…犯人に衝撃
- 7. サーフィン中にクジラと衝突 豪
- 8. 芸能人全員死亡 北の航空大事件
- 9. キャメロン氏政界復帰 英で驚き
- 10. ハマス病院軍事利用 米証拠入手
- 1. 都外に転居 小1息子が衝撃の一言
- 2. ワタミ ヤマトから2000人雇用へ
- 3. 高齢者が生活保護申請も 働いて
- 4. 日本の半導体、なぜ落ちぶれたか
- 5. トヨタ「デキる人になる」育成術
- 6. 「数学問題」答えに大人も愕然
- 7. オープンハウス 売上が1兆円突破
- 8. 褒められて「いやいや…」はNG?
- 9. 渋谷のトリキバーガー 閉店へ
- 10. 給与総額8%増で税優遇 検討へ
- 1. 牛タン食べ放題 吉祥寺で開催
- 2. ハリポタゲームSwitch版予約開始
- 3. スパコン「富岳」世界4位に後退
- 4. 失敗の人事制度 2位はテレワーク
- 5. PS5用リモートプレイ専用機 発売
- 6. TOPPAN、曖昧なニュアンスをスワイプ操…
- 7. お料理上手な殺人鬼の“残虐”ご馳走づ…
- 8. 気合いを入れて大奥との合コンに挑む！…
- 9. 金粉がのって華やか！モスバーガー「ま…
- 10. 製造業からマッサージロボまで 中国・…
- 1. 大谷 エ軍との1年30億円契約拒否
- 2. 山川穂高 減額提示蹴り超異例FA
- 3. 中田翔の争奪戦か 最有力の2球団
- 4. トライアウト 巨人・鍬原が辞退
- 5. 異例 阪神・ノイジー残留決定的
- 6. 巨人・中田翔 契約破棄を選択
- 7. 監督と人前で口論 大野氏の失敗
- 8. 大谷の「移籍確信」球団の名前
- 9. アンチ立浪? 大野の会見が波紋
- 10. 大谷の移籍候補にブレーブス浮上
- 1. 語彙力が不足? 佳子さま発言波紋
- 2. 手数料不要の500円玉貯金に感嘆
- 3. 一部の大谷批判に堀江氏「バカ」
- 4. 実物と写真違う スシローに批判
- 5. 朝ドラ史上最高の母役 圧倒的1位
- 6. 旧ジャニはマシ 宝塚会見に批判
- 7. 女湯に男侵入 ひろゆき氏が私見
- 8. 木村拓哉と静香 夫婦2ショに賛否
- 9. 藤本敏史 信号無視も判明し批判
- 10. GACKT 異例の拡散禁止を訴え
- 1. 俺の方が稼いでる 黙らせた一言
- 2. 電車で怒られる母子 救った人物
- 3. 片思いで手作り弁当 痛い女に
- 4. 「年子」妊娠への偏見に失望
- 5. 嫁いびりする母 発言に息子衝撃
- 6. こんなの欲しかった DAISO商品
- 7. 不倫相手から電話 内容ドン引き
- 8. 上司と相乗り 下心丸出しにゾッ
- 9. 5年越しの結婚式 カオスな状態に
- 10. 「豊かな苺風味」ハーゲンが新作