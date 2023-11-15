◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１５日・鎌ケ谷）プロ野球１２球団合同トライアウトが１５日、日本ハムのファーム施設、千葉・鎌ケ谷で行われる。元巨人では田中豊樹投手、坂本工宜投手、山本一輝投手、高田竜星、阿部剣友投手、太田龍投手、折下光輝内野手、保科広一外野手の８人が参加する。今季、戦力外通告を受けた鍬原拓也投手は参加リストに名前が記載されていたが、参加辞退と発表された。楽天生命パークで行わ