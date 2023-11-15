[米大統領専用機 １４日 ロイター] - 米ホワイトハウス国家安全保障会議（ＮＳＣ）のカービー戦略広報調整官は１４日、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスがガザの主要病院であるシファ病院を軍事目的で使用している証拠を入手したと明らかにし、こうした行為は「戦争犯罪」に値するとの見解を示した。同病院を軍事作戦の司令部にするほか、武器を保管している可能性もあるとの情報を独自に入手したという。カ