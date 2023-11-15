DeNAが、ソフトバンクを戦力外となった九鬼隆平捕手（25）を本格調査していることが14日、分かった。九鬼は秀岳館（熊本）で3年時に春夏甲子園で4強入り。U―18日本代表では主将も務めた。16年ドラフト3位でソフトバンクに入団。7年間で通算10試合、打率・250、1本塁打、2打点で、今季は1軍の出場はなくウエスタンリーグで27試合、打率・222、1本塁打、7打点だった。戦力外通告を受けた選手は、きょう15日に開催されるトライ