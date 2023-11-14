ワタミは１４日、ヤマト運輸が小型荷物の配達を委託している個人事業主との契約を２０２５年３月までに終了することを受け、希望者をワタミの弁当配達スタッフとして受け入れる方針を示した。ワタミは、家庭に弁当を届ける「宅食」事業を展開している。現在全国５００超の事業所で、約７０００人と配達の業務委託契約をしている。配達スタッフの約半数が６０歳以上という。渡辺美樹会長兼社長は同日、「最低でも１０００人、