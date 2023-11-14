実業家・西村博之（ひろゆき）氏（46）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女性風呂に侵入した男が建造物侵入容疑で逮捕された事件に言及した。三重県警桑名署は13日、同県桑名市長島町にある温泉施設の女性風呂に入ったとして、建造物侵入の疑いで、愛知県春日井市押沢台の無職、島田隼人容疑者（43）を現行犯逮捕した。署によると、島田容疑者は女性風呂に入ったことは認めているが、「心が女なので、なぜ女子風呂に入
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