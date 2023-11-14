宝塚歌劇団の劇団員の女性（25）が急死した事案で、歌劇団は14日の記者会見で、長時間労働への対応の不備を認めて謝罪はしたものの、「ハラスメントは確認できなかった」などと釈明した。過労とパワハラが原因で自殺したと訴える遺族側は「落胆と同時に許せないという気持ち」と批判。基本的な事実認定や事案への向き合い方について、両者の認識のずれが際立った。宝塚歌劇団、声上げられぬ契約「異議申し立てぬ」急死した女性
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