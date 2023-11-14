岸田文雄首相から内閣総理大臣顕彰の賞状を受け取る藤井聡太八冠（写真・時事通信）11月13日、将棋の八大タイトル全冠制覇を達成した藤井聡太八冠が、首相公邸で内閣総理大臣顕彰を受けた。岸田文雄首相は「日ごろのたゆみない努力と精進によって、将棋界初の8冠制覇の偉業を成し遂げ、多くの国民に夢や希望を与えた」とたたえ、藤井八冠に顕彰状と盾を授与した。藤井八冠は、顕彰の返礼に、蓋に「雲外蒼天（そうてん）」と