米俳優アダム・ドライバー（39）が１２日、ポーランドで開催中のカメリマージュ国際映画祭の質疑応答コーナーに登場した際、主演映画『フェラーリ』の衝突シーンは「趣味が悪い」と観客から批判され「✕✕✕✕・ユー」と反応した。 【写真】公開前から話題の映画『フェラーリ』のワンシーン マイケル・マン監督による伝記映画『フェラ